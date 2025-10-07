Trasladan a Nicaragua, los cuerpos de tres pinoleros fallecidos por deslizamiento en Costa Rica
La mañana de este martes ingresaron por la frontera sur, los cuerpos de los tres nicaragüenses integrantes de una familia, que perdieron la vida a causa de un deslizamiento de tierra en San Ramón, Alajuela, Costa Rica, ocurrido el fin de semana pasado.
Las víctimas de la tragedia fueron Karla Romero, Eddy Miranda y su hija Edith Miranda Romero, todos originarios de Hato Grande, Juigalpa, Chontales.
Los cuerpos de las tres personas serían trasladados hacia su tierra natal para ser velados por su familia y luego recibir cristiana sepultura.