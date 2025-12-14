Tragedia vial en Chontales: tres fallecidos en vuelco de camioneta

Los ciudadanos Yesner Omar Laguna Espinoza, de 32 años; Jesika Ocampo Molinares, de 26; Eliel Abisaí Masís Duarte, de 30, murieron la madrugada de hoy domingo, en la carretera Santo Domingo – El Ayote, en Chontales.

Trágico accidente en Chontales deja tres fallecidos

Las victimas vejaban en la camioneta placa CT 17-673 conducida por Yesner Laguna, quien al llegar a la comunidad Los Chinamos, perdió el control en una curva.

Eso provocó que el conductor saliera de la vía, y se volcara a un lado de la carretera, quedando dentro de una hondonada.

SOBREVIVIENTE

Al hecho sobrevivió la niña Brayelin Argentina Soza Ocampo, de 6 años, hija de la fallecida Jessica del Rosario Ocampo Molinares.

Tras ser rescatada de la camioneta, la pequeña fue trasladada con una fractura en la pierna derecha y lesiones en la cabeza, al hospital Camilo Ortega, de Juigalpa, Chontales.

RECUPERAN CUERPOS

La emergencia fue atendida por Bomberos Unidos quienes utilizando barras y otros equipos lograron extraer de la camioneta los cuerpos de las víctimas.

Tu Nueva Radio YA conoció que Yesner Laguna era un reconocido productor de la comarca Tapalwas. En tanto, Eliel Masís era su trabajador.

Al momento de la fatalidad, las víctimas transportaban granos básicos, bebidas y productos de aseo personal.

Agentes de tránsito amplían las investigaciones del casi para esclarecer las causas que provocaron el aparatoso accidente.