Tragedia en Quilalí: Niño se ahoga al caer en una pileta con agua en Nueva Segovia

Un muchachito de apellidos Gutiérrez Sevilla, de un año y medio de edad, falleció ahogado al caer a una pileta con agua localizada en el patio de su casa en la comarca Los Jabalíes, de Quilalí, Nueva Segovia, a la una de la tarde de ayer miércoles.

El niño Gutiérrez Sevilla, de año y medio

Según testigos, el menor estaba junto a sus padres en una vivienda vecina, cuando de pronto se les perdió de vista y al irse caminando hasta su casa cayó accidentalmente de cabeza en la pileta de concreto.

Luego de que los padres empezaron a buscarlo, lo encontraron con los piecitos hacia arriba dentro del agua y pese a los esfuerzos por auxiliarlo, el pequeño ya no era de este mundo.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.

El cuerpo del menor fue examinado por médicos del Hospital Primario Miguel Francisco Martel Charrat, de Quilalí, quienes determinaron como causa de muerte asfixia mecánica por sumersión.

Posteriormente, el cuerpo se le entregó a su padre, Eddy Saudiel Gutiérrez Sevilla, para las respectivas honras fúnebres que serán realizadas a la una de la tarde de este jueves en el cementerio municipal de Quilalí.

Este es el segundo niño que muere ahogado en Nicaragua en lo que va de este mes.

El pasado 5 de octubre, el pequeño Yelmer Isaac Palma Ruiz, quien había sido reportado como desaparecido, fue encontrado sin vida en un río de la comunidad Sábana de la Villa ubicada a unos 5 minutos de Achuapa, en el departamento de León.

El pequeño Yelmer Isaac Palma Ruiz perdió la vida el pasado 5 de octubre

Su padre Yelmer Palma dijo que su niño desapareció minutos después que él salió a trabajar y tras una intensa búsqueda, varias horas después fue encontrado ahogado dentro de un río a 400 metros de su vivienda.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya indican que este año se han ahogado en Nicaragua 16 menores de 6 años, principalmente por falta de tutela.

