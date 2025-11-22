Tragedia en la Carretera Sur: fallan los frenos de un camión y una mujer pierde la vida tras el impacto

María Teresa Castillo González, de 69 años, perdió la vida en horas del mediodía de éste sábado, al ser impactada, por un camión HINO, placa M115-548, color verde, en el kilómetro 10.5 de la carretera sur, en el tramo en dirección a Managua.

Luis Alberto Araya García, de 52 años, era quien conducía el camión rumbo a la capital, quien kilómetros venía luchando para controlar el automotor al que le fallaron los frenos.

En vista de la situación, Araya García, comenzó a tratar de controlar la velocidad del camión y lamentablemente, pegó contra el Jeep, color negro, en que se desplazaba María Teresa Castillo González.

Los Bomberos Unidos utilizaron varias máquinas y técnicas para lograr sacar el cuerpo, que quedo retorcido dentro del Jeep, incrustado en la parte delantera del camión.

Mientras que Luis Alberto Araya García, fue trasladado al hospital Fernando Vélez Páiz. Las autoridades policiales realizan las investigaciones y el cuerpo de doña María Teresa, fue llevado a Medicina Legal.