type here...
Buscar
25.7 C
Managua
jueves, septiembre 18, 2025
Destacadas

Tragedia en la carretera: pareja muere al volcar camioneta en Las Viejitas, Jinotega

Por Marjourie Robleto
Lectura: Menos de un minuto(s)

Don Luis Alfredo Vega Ortiz de 49 años, y Juana Paula Toruño Lanuza de 42 años, murieron debido a las graves lesiones que sufrieron al accidentarse en la camioneta en que circulaban por la comunidad Las Viejitas en Yalí, Jinotega, la noche de este jueves.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que don Luis Vegas y doña Juana regresaban del departamento de Estelí, donde compraron la camioneta en que viajaban.

Al momento que se desplazaban por una pendiente de la comunidad Las Viejitas, don Luis Vega, perdió el control de la camioneta y terminó dando múltiples volteretas, lo que provocó que los cuerpos de ambos salieran expulsados de la cabina del automotor.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del violento accidente se desplazaron al lugar para indagar más detalles.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456