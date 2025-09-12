type here...
viernes, septiembre 12, 2025
Trabajadora de la alcaldía en El Rama fallece en accidente de motocicleta

Por Diana Alborán
La apreciada joven Katherine Yahoska Amador Morraz, de 22 años, perdió la vida en un accidente en motocicleta en El Rama, Caribe Sur.

Cazadores de noticias informaron que los hechos sucedieron en la comarca El Areno, en la carretera a Wapy, a las 4 y 45 minutos de la tarde de ayer jueves.

Katherine viajaba de pasajera en la moto Serpento color azul placa ZC 1600 conducida a exceso de velocidad por Jennifer Gabriela Espinoza, de 39 años.

Supuestamente, debido a la velocidad, Jennifer Espinoza perdió el control, salió de la vía y se precipitó a una hondonada, en donde Katherine falleció.

Katherine Yahoska Amador Morraz estudiaba el primer año de la carrera de Ingeniería Civil en la Bluefields Indian Caribbean University – El Rama.

Además laboraba como técnica en el área de proyectos de la municipalidad en El Rama y era miembro de la Unidad de Victoria “Ausberto Gutiérrez Ponce”.

