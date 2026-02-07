Trabajador se mata al caer a profundo pozo de mina artesanal en Bonanza, Caribe Norte

Geovany Sánchez González, de 28 años, perdió la vida el viernes cuando laboraba en una mina artesanal de la comunidad La Colonia, localizada a unos 15 kilómetros del casco urbano del municipio de Bonanza, Caribe Norte.

Según cazadores de noticias, la tragedia ocurrió a las 4 con 30 minutos de la mañana cuando Sánchez González, estaba echándole gasolina a una planta eléctrica y al resbalar, cayó a un pozo de 110 pies de profundidad.

Los Bomberos Unidos fueron llamados a atender la emergencia en el punto de minería de doña Magdalena Reyes, sin embargo cuando llegaron los compañeros de labores de Geovany Sánchez, ya habían recuperado el cuerpo.

Un equipo de la policía también llegó al lugar para investigar las circunstancias exactas en que ocurrió el lamentable accidente laboral.