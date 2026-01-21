Trabajador muere al explotar chimbo de aire cuando daba mantenimiento a pipa de combustible en Managua
El ciudadano Ricardo Oporta, de unos 50 años, falleció de forma inmediata la mañana de este miércoles al explotar el chimbo de aire de una cisterna a la que le daba mantenimiento sobre la vía del Colegio Loyola 2 cuadras arriba en el distrito I de Managua.
José Ernesto Mena Pavón, de 30 años, conductor de la pipa cargada de combustible, dijo que se dirigía a El Tortuguero, Caribe Sur, y al darle problemas el chimbo de aire, solicitó el servicio de mantenimiento.
Sin embargo, cuando la bolsa de aire o chimbo neumático, era revisado, se produjo la explosión que impactó directamente en la cabeza de Ricardo Oporta, falleciendo instantáneamente a causa de un trauma craneoencefálico severo.
El cabezal con la cisterna placas M 340 373 son propiedad de la empresa distribuidora de combustibles DINICO.
La policía del distrito I de la ciudad de Managua se presentó al sitio para realizar las investigaciones correspondientes del lamentable accidente laboral.
Según los expertos, los chimbos, bolsas de aire o fuelles neumáticos en camiones son componentes críticos de la suspensión y seguridad, diseñados para absorber impactos, estabilizar la carga y ajustar la altura del vehículo para facilitar el enganche de remolques.
Operan mediante un compresor de aire y a menudo se cuartean o fugan con el tiempo, afectando la estabilidad y el frenado.