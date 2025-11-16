Torovenado El Malinche Carmen Toribio In Memoria cumple 136 años

La Cuna del Folclor nicaragüense se llenó de arte este domingo con la celebración del Toro Venado El Malinche “Carmen Toribio in Memoria”.

La celebración cumplió 136 años de tradición y es catalogada como una muestra genial de Arte Popular que resalta mediante disfraces, los personajes pintorescos de Masaya.

Doña Martha Toribio, heredera de la tradición, destacó que el desfile que se extiende por más de 5 cuadras, dura unas 6 horas recorriendo las calles de Masaya.

“Este año dedicamos la celebración al Copresidente Comandante Daniel Ortega, mayordomo del desfile, en motivo de su cumpleaños… Que Dios le de mucha salud y fortaleza para seguir conduciendo a Nicaragua junto a la compañera Rosario Murillo, en rutas de progreso” dijo doña Martha Toribio.

Este año las familias participantes forraron carretones y carretas con flores y artesanías de madera, haciendo alusión a la festividad de La Gritería.

De igual manera, los huipiles, delantales, máscaras, música de marimba, la danza y los filarmónicos, le dieron el toque artístico a la celebración.