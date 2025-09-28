Tiroteo en iglesia mormona de Michigan deja 2 muertos y 9 heridos

Un grave incidente ocurrió este domingo en una iglesia mormona ubicada en Grand Blanc, Michigan, Estados Unidos, donde un tirador abrió fuego durante una ceremonia religiosa, dejando varias víctimas antes de ser abatido por las autoridades.

Tragedia en Michigan: explosión e incendio marcan tiroteo masivo en iglesia mormona

Las autoridades estadounidense informaron que una persona falleció, además del tirador, y otras 9 personas resultaron heridas, dos de ellas en estado grave. Aunque el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas ya que el edificio sufrió un incendio devastador provocado deliberadamente por el atacante.

El atacante fue identificado como un hombre de 40 años, residente de Burton, Michigan. Según la policía, el sospechoso condujo su vehículo a través de las puertas principales de la iglesia durante el servicio dominical, descendió del auto y comenzó a disparar con un rifle de asalto contra los feligreses.

Posteriormente, el atacante inició el incendio dentro del templo. Las autoridades han señalado que el ataque fue premeditado, pero hasta ahora no se ha revelado un motivo claro ni se han encontrado vínculos con grupos extremistas.

El FBI está revisando el historial y los dispositivos electrónicos del sospechoso para esclarecer si existía alguna motivación personal o ideológica detrás del ataque.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días emitió un comunicado oficial en el que expresa: «La Iglesia está en comunicación con las autoridades locales mientras continúa la investigación y a medida que recibimos actualizaciones sobre el estado de los afectados. Agradecemos a los equipos de emergencia que están asistiendo a las víctimas y sus familias. En momentos de dolor e incertidumbre, encontramos fortaleza y consuelo en nuestra fe en Jesucristo. Los lugares de culto deben ser santuarios de paz, oración y encuentro. Oramos por la paz y la sanación de todos los involucrados».

El FBI y la ATF han desplegado más de 100 agentes para colaborar en la investigación, y se espera una conferencia de prensa oficial en las próximas horas para proporcionar más detalles sobre el avance del caso y el estado de las víctimas hospitalizadas.

