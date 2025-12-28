Tiktoker atropelló y mató a hombre mientras transmitía en vivo

Las autoridades de Zion, Illinois, Estados Unidos, arrestaron a Tynesha McCarty-Wroten, conocida en redes sociales como «Tea Tyme», por atropellar mortalmente a un hombre de 59 años mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok. El trágico suceso ocurrió el pasado 3 de noviembre cuando la influencer, distraída por su celular, embistió violentamente a Darren Lucas, quien regresaba a su casa después de terminar su turno en un supermercado.

Capturan a influencer que mató a peatón durante transmisión

La mujer fue capturada cuando intentaba huir de su vivienda con varias maletas, según informó la fiscalía del condado de Lake.

La grabación que la misma tiktoker transmitió se convirtió en la prueba más contundente del caso. En las imágenes se observa a McCarty-Wroten hablando frente a la cámara segundos antes del impacto. De repente, se escucha un golpe estremecedor y la mujer, visiblemente alterada, admite haber atropellado a alguien.

Varios usuarios alertaron a la policía sobre el video viral, lo que aceleró la investigación. Aunque la influencer intentó ocultar pruebas poniendo su cuenta en modo privado, los investigadores ya habían recopilado todo el contenido.

Contradijo su versión

El atropello ocurrió cerca de las 5:46 de la tarde cuando Lucas intentaba cruzar una intersección. McCarty-Wroten aseguró que tenía luz verde y que no vio al peatón, pero las cámaras de seguridad de negocios cercanos desmintieron su historia.

«Las grabaciones mostraron claramente que el semáforo estaba en rojo y no hubo señales de frenado antes del impacto», señaló el informe policial. En el automóvil también viajaba un chavalo de ocho años durante el incidente.

Pidió dinero para «licencia mental» tras el atropello

La indignación en redes sociales escaló cuando, días después de matar al hombre, la tiktoker realizó otra transmisión pidiendo donaciones a través de Cash App para tomarse una «licencia mental».

Esta actitud desató una ola de críticas por su aparente falta de empatía hacia la víctima y sus familiares. Los comentarios negativos inundaron sus perfiles en diferentes plataformas.

Enfrentará cargos graves

La fiscalía emitió una orden de captura contra McCarty-Wroten por homicidio imprudente y uso agravado de dispositivo electrónico al volante, delitos que podrían llevarla varios años a prisión.

Lucas, la víctima, fue trasladado de urgencia a un centro médico tras el impacto, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas. Sus compañeros del supermercado lo describieron como un trabajador dedicado que simplemente regresaba a casa después de una jornada laboral.

El caso generó un intenso debate sobre el peligro de usar dispositivos móviles mientras se conduce, especialmente para crear contenido en redes sociales.