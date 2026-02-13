Temporada del amor impulsa venta de peluches y arreglos florales en calles y semáforos de Nicaragua

Con mucha creatividad, entusiasmo y espíritu emprendedor, familias nicaragüenses aprovechan la temporada del amor y la amistad para ofrecer hermosos detalles este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

Una de ellas es la familia de Katherine Hernández Hernández, una mujer de 40 años, que desde el año 2022, se dedica a la venta de flores naturales, tazas con caramelos y arreglos con peluches, ideales para sorprender a la pareja, amigos o seres queridos en esta fecha especial.

“Este es un negocio familiar que se ha convertido en una oportunidad para generar ingresos. Esta temporada es muy buena porque los enamorados siempre andan buscando un detallito que obsequiar”, expresó muy contenta Katherine quien instaló un pequeño stand de los semáforos de El Guanacaste, 25 varas arriba.

Detalló que el costo de los arreglos depende del tamaño y los productos que lleve. Por ejemplo, las flores naturales cuestan 150 córdobas, una taza con chocolates y una flor cuesta 300 córdobas, mientras que arreglos más grandes y hermosos que incluyen peluches, chocolates y flores cuestan desde mil 400 córdobas.

“Invitamos a los enamorados a que adquieran sus detalles que son elaborados con mucho amor para ese ser especial que nos roba el sueño”, expresó entre risas Katherine Hernández.