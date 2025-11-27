Supuesto ladrón se accidenta cuando huía con bolso robado en Managua

El sujeto Edward Antonio Rodríguez, de 33 años, se encuentra con pronósticos reservados en el hospital Lenin Fonseca luego de accidentarse en moto en el sector del reparto Loma Verde en el Distrito Dos de Managua.

El hecho ocurrió anoche luego de que supuestamente Edward Rodríguez le arrebató el bolso a la acompañante de un motociclista que estaban estacionados en el sector de Casa Pellas – Acahualinca.

Se afirma que ya con el bolso en sus manos, Rodríguez aceleró a fondo la moto que conducía en dirección oeste y luego giró hacia el sur.

Los afectados siguieron en su moto a Edward, pero al llegar de los semáforos de Linda Vista tres cuadras, salió rodando sobre el adoquinado tras perder el control de la moto por esquivar una caponera y pasar sobre la tapa de un manjol.

Tras la caída, Rodríguez quedó tendido inconsciente en la vía con lesiones visibles, y aparentemente trauma craneal, en tanto la pareja afectada logró recuperar el bolso con sus pertenencias.

Técnicos en primeros auxilios de la Cruz Blanca atendieron al presunto moto-ladrón y lo llevaron en condición delicada al centro asistencial, en tanto agentes de la Policía investigan el caso, tras recibir la denuncia de los afectados.