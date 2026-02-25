Supuesta hechicería en Managua causa revuelo en redes sociales

Asombrados quedaron los pobladores de un barrio capitalino luego de que dos varones descubrieron cerca de una vivienda un supuesto hechizo dirigido por una mujer hacia el hombre de sus sueños y sus desvelos.

Hechizo de amor: controversia y debate en redes sociales

En un video se observa que la presunta brujería fue hecha a través de un muñeco mal elaborado con tela roja, y cintas de mantequilla verde y amarilla, en el cual estaban prensadas con alfileres las fotos de un varón y una mujer.

Quedó claro que el acto fue aparentemente elaborado por la mujer ya que, aunque estaba una fotografía de la fémina de unos 35 años, no coloca su nombre, pero si revela el nombre de su amado.

“Este hombre lo quiero solo para mi Santita, se llama Nelson Granera”, se lee en la parte trasera de una fotografía en la también indica que nació el 8 de enero de 1992, o sea que a estas alturas él tiene 34 años.

“Cuando una mujer está enamorada es capaz de cualquier cosa”, comentó un vecino de la zona donde fue hallado el muñeco, que tenía alfileres atravesados en los ojos, el corazón y hasta en el miembro viril del supuesto hechizado.

Algo que llamó la atención es que en el interior del muñeco fue encontrada una especie de toalla sanitaria con manchas de sangre, como para reforzar los efectos del maleficio.

Aparentemente, la persona que realizó el “amarre” ya sea de manera seria o a manera de broma, es una ávida fanática de libros como el de San Cipriano o “El Gran Hechicero”.

Lo cierto es que el hallazgo ha abierto el debate en redes sociales, donde los ciudadanos expresan diversas opiniones acerca del asunto. ¿Usted que cree? ¿Se trata de una broma o un caso de superstición?

Vea el video del supuesto caso de hechicería