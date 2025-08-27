type here...
Submarinos de ataque rusos y chinos realizan una patrulla conjunta, por primera vez

Por Diana Alborán
Submarinos de ataque diésel-eléctricos de las Armadas rusa y china realizaron por primera vez patrullas conjuntas en la región Asia-Pacífico, según detalló el servicio de prensa de la Flota del Pacífico de Rusia.

«La patrulla submarina comenzó a principios de agosto, tras la finalización del ejercicio ruso-chino “Interacción Marítima 2025 en el mar de Japón», y transcurrió en las rutas previamente acordadas, detalla el comunicado.

Según el organismo, «tras practicar las tareas de patrullaje conjunto, los submarinos se dirigieron a sus bases».

«Durante la travesía, la tripulación del Vóljov recorrió más de 2.000 millas náuticas. La primera patrulla submarina contó con el apoyo de la corbeta Gromki y el remolcador de rescate Foti Krylov de la Flota del Pacífico», precisaron.

«La principal tarea de la patrulla submarina es identificar submarinos de un enemigo potencial. Las secundarias son identificar y confirmar las comunicaciones marítimas», explicó el comandante del Vóljov, Vladímir Bakro, citado por la cadena Zvezdá.

«Los principales objetivos de las patrullas conjuntas son fortalecer la cooperación naval entre Rusia y China, mantener la paz y la estabilidad en la región Asia-Pacífico, supervisar el área marítima y proteger las actividades económicas marítimas de la Federación Rusa y China», destaca el texto.

