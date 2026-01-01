Solo entre ayer y hoy, 28 personas sufrieron quemaduras de pólvora en Nicaragua

Entre ayer viernes 31 de diciembre y este primero de enero, 28 personas resultaron con quemaduras por la mala manipulación de pólvora en diferentes partes del país.

Esto representa un incremento de 13 casos en comparación con el mismo periodo del año 2024, según las estadísticas del Ministerio de Salud.

Del total de personas afectadas, tres se encuentran hospitalizadas en condición estable.

El MINSA informó que la cantidad de casos acumulados en diciembre 2025 es de 80 lesionados, de los cuales 64 son varones y 16 mujeres, con edades comprendidas de entre 1 y 50 años.

Los más afectados fueron los niños con edades de entre cinco y 14 años, con un total de 39 casos.

Los casos hasta la fecha corresponden a Managua con 40 casos, Granada, 10, Matagalpa 5, León 4, Carazo 5, Masaya 5, Rivas 3, Nueva Segovia 3, Caribe Sur 2, Boaco, Estelí y Chontales 1 respectivamente.

En el mismo periodo de 2024 se tenía un acumulado de 73 casos.