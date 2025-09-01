Sistemas de bajas presiones e ingreso de Onda Tropical número 26 causarán lluvias en Nicaragua

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) advirtió que durante esta semana predominarán sistemas de bajas presiones y se espera el ingreso de la onda tropical número 26.

Onda tropical 26: lluvias y calor en Nicaragua esta semana

El ingeniero Manuel Prado, responsable del área de Cambio Climático del INETER, indicó que la onda tropical estará ingresando al país entre la noche de este lunes y madrugada del martes.

“Esta generará bastante lluvias en la Costa Caribe Norte y Sur, y chubascos en las regiones Norte y Pacífico”, dijo Prado.

En el resto de la semana predominarán sistemas de bajas presiones que tendrán poco de acumulados, en la Costa Caribe Norte y Sur, principalmente entre el miércoles y domingo.

Mientras que en el Norte y Costa del Pacífico habrá menor cantidad de lluvias de forma aislada e intensidad, principalmente en las tardes y noches.

Asimismo, señaló que el oleaje se mantendrá en hasta 2 metros en ambos litorales y, durante el paso de la onda tropical, podría aumentar hasta 2 metros con 20 centímetros.

Los vientos estarán de débiles ha moderado y se esperan rachas localmente fuertes en tiempos de lluvia.

En el caso del ambiente caluroso registrado en los últimos días, Prado mencionó que se registraron hasta 37.5 grados en Managua, la temperatura más alta del año, y en el resto del territorio se mantuvo entre 31 y 34 grados.

El predominio de estas temperaturas se podría extender el resto de la semana debido al poco viento, lo que genera un aire más seco.

