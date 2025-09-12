¡Lucha por su vida! Desmienten muerte de “abuelita heroína” tras explosión de pipa en México

La explosión de una pipa de gas ocurrida esta semana en la Ciudad de México ha generado contradicciones en el número de víctimas. El reporte más reciente de las autoridades notificó que había nueve personas fallecidas, en tanto que otras 55 seguían internadas y 22 más fueron dadas de alta.

Entre las víctimas fatales se incluyó a Alicia Matías Teodoro que se convirtió en emblema de la tragedia porque cubrió con su cuerpo a su nieta de dos años.

La imagen de la mujer mientras caminaba con el cuerpo quemado y cargando a la niña conmovió con ilustraciones que colmaron las redes sociales y mensajes que destacaron la manera en la que protegió a la bebé a costa de su propia vida. La bautizaron «la abuelita heroína».

Sin embargo, en las últimas horas, la hija de la víctima aseguró a medios mexicanos que doña Alicia sigue viva, aunque en condición delicada, pero que en el hospital en el que se encontraba internada no le habían avisado su deceso a la familia.

Este viernes, la Secretaría de Salud reconoció la equivocación. «La señora Alicia Matías Teodoro se encuentra con vida, en estado de salud grave, y está recibiendo atención médica integral y especializada por parte de equipos de salud», informó en un comunicado en el que lamentó la situación y se disculpó con los familiares.