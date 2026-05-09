Sesión Especial en conmemoración del 81 aniversario del Día de la Victoria contra el nazifascismo

La Asamblea Nacional de Nicaragua, con una Sesión Especial, celebró el 81 aniversario del Día de la Victoria contra el nazifascismo, reconociendo el sacrificio y la valentía del pueblo soviético que triunfó en la II Guerra Mundial (1939-1945).

Esta celebración fue muy especial, porque implica la unidad de los pueblos que luchan contra el Nazifasismo, y, particularmente; la unidad entre el pueblo de Rusia y el pueblo de Nicaragua.

El doctor Gustavo Porras le dio la bienvenida a la juventud nicaragüense, «ustedes juventud defensores de esta patria, defensores de la paz, bienvenidos a esta Asamblea Nacional».

También saludó a los miembros de la junta directiva de la Asamblea Nacional, a los diputados; así como a las personas que honraron con su presencia: compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para la Promoción de Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional; al compañero Mikhail Ledenev, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia en la República de Nicaragua, así como a los compañeros representantes y funcionarios de ese cuerpo diplomático acreditados en el país.

Porras también envió un saludo al pueblo de Rusia, a su Gobierno y al Presidente Vladímir Putin, «en nombre del pueblo de Nicaragua, de nuestro Cobierno, y del Copresidente, Comandante Daniel Ortega y Copresidenta Compañera Rosario Murillo».

Además, le dio la bienvenida al compañero Denis Moncada, cocanciller de la República de Nicaragua; compañero Maurice Ortega Murillo, al compañero Rafael Ortega Murillo; compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, coordinador de medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía; a la codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), Mara Stotti; así como a los funcionarios y personalidades del Gobierno Sandinista presentes en la sesión especial.

Ampliación en breve…