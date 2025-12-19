Servidores Públicos inician vacaciones decembrinas en un ambiente de paz y unidad

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, anunció que este viernes inicia oficialmente el periodo de vacaciones decembrinas para los servidores del Estado.

El anuncio se dio en un mensaje cargado de optimismo, destacando que el país recibe este descanso en condiciones de seguridad, armonía y fe, en vísperas de las celebraciones por el nacimiento de Cristo Jesús.

Durante su intervención, la compañera Rosario resaltó el espíritu del pueblo nicaragüense, describiéndolo como una fuerza capaz de potenciar el bien común y la convivencia fraternal.

«Agradecemos infinitamente por ser ese pueblo con gran fuerza de espíritu que Dios nos ha dado para vivir tranquilos, seguros y en armonía», subrayó.

A pesar del inicio del receso para una buena parte del estado, la Copresidenta aclaró que las estructuras fundamentales del «Pueblo Presidente» continuarán trabajando para garantizar la atención a las familias.

«Aquí quedamos trabajando la mayoría de nosotros, siempre al frente y siempre más allá, para asegurar que nuestro pueblo reciba lo mejor», afirmó.

La Copresidenta enfatizó que estos días de renacimiento espiritual son una oportunidad para reafirmar el compromiso de servicio hacia los sectores más vulnerables y estratégicos del país.

Finalmente, envió un abrazo fraternal a todas las familias nicaragüenses, reconociendo el esfuerzo diario del pueblo que trabaja con dignidad para forjar un porvenir próspero.

«Glorias y victorias al pueblo nicaragüense que trabaja día a día por un futuro mejor para todos», concluyó.