Servicios de agua potable funcionarán normalmente durante la Semana Patria

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) anunció que garantizará la atención a las familias nicaragüenses durante las vacaciones de la Semana Patria, manteniendo abiertas sus cajas de atención al público en días específicos y asegurando el funcionamiento continuo de los servicios esenciales.

Horarios especiales de atención al público

Según la nota de prensa emitida hoy, las cajas de atención al público estarán abiertas los días miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de septiembre en horario normal de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Adicionalmente, el sábado 20 de septiembre brindarán atención en horario reducido de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía, con el propósito específico de que las familias puedan realizar sus pagos y gestiones por el servicio de agua potable durante el período vacacional.

ENACAL «una empresa del pueblo» comunicó a la población que las cuadrillas de agua potable y alcantarillado sanitario, cisternas y todo el personal que asegura el funcionamiento de los sistemas de extracción y distribución de agua estarán laborando las 24 horas del día.

La empresa estatal puso a disposición de los usuarios varias líneas de emergencia para comunicar cualquier denuncia, emergencia o problema con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

Entre estas se encuentra el Centro de Atención Telefónica para emergencias en el número 127, el Centro de Operaciones de Emergencias (COEE) en el 22667912, la planta telefónica de Enacal en el 22538000 con extensiones 3180, 3188 y 3252, y el Puesto de Mando P-3 en la extensión 3028.

La Línea Telefónica 127 funcionará de manera continua las 24 horas, proporcionando un canal directo de comunicación entre los usuarios y la empresa para resolver emergencias de manera oportuna.

