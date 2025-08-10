type here...
Sepultan en El Sauce a joven nica asesinada por un peruano en Estados Unidos

Jhonny Martínez
Este domingo 10 de agosto recibió cristiana sepultura en el Sauce, León, la joven Ingrid Isamar Valverde Ponce, de 27 años, quien fue asesinada en enero de este año en Wisconsin, Estados Unidos.

El crimen ocurrió el 14 de enero, y la policía gringa detuvo a un peruano como sospechoso del crimen, por ser la última persona con quien estuvo la joven leonesa Ingrid Isamar.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Ingrid Isamar Valverde Ponce tenía más de 2 años de vivir en Estados Unidos, y al morir dejó en la orfandad a un niño de 4 años de edad.

