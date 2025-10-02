Sepultan a motociclista y su pareja embarazada fallecidos al ser atropellados por camión en Managua

Familiares y amigos dieron el último adiós este jueves, al motociclista José Aníbal Palacios Mendoza de 25 años, quien perdió la vida junto a su pareja Alondra Bermúdez Martínez de 19 años, al ser atropellados por un camión frente al supermercado Maxi Pali del barrio Waspan Sur, Managua, la mañana de ayer.

José Palacios conocido cariñosamente como “Lito” fue velado en su vivienda ubicada en el barrio Laureles Norte, de donde salió el sepelio hacía el cementerio Caminos del Cielo.

Tu Nueva Radio Ya conoció que “Lito” se desempeñaba como repartidor en una farmacia y tenía dos años de relación con Alondra, quien tenía cinco meses de embarazo. Ella tenía una tienda virtual en la que ofertaban diversos productos.

Los restos de Alondra, quien era hija única fueron trasladados a su lugar de origen en Jinotepe, Carazo, donde fue sepultada por sus seres queridos.

Autoridades de la Policía Nacional continúan con las investigaciones del mortal accidente de tránsito, en tanto, Jaime José Robles Urbina, de 62 años, conductor del camión involucrado en el caso permanece tras las rejas.