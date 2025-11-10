Sepultan a matrimonio fallecido en accidente de tránsito en Carretera Sur

En el cementerio de Nejapa, en Managua, ayer domingo familiares y amigos le dieron el ultimo adiós a Karla Vanessa Mora Cortez, de 30 años, y a su esposo Yader Alejandro Avendaño Benavidez, de 34, quienes murieron en accidente de tránsito el pasado viernes en el kilómetro 10 de la carretera Sur.

El matrimonio viajaba en motocicleta cuando fue arrollado por una camioneta conducida por Gabriel Antonio Argüello, de 68 años.

Karla y Yader regresaban a su hogar en la comunidad Los Rugamas, carretera vieja a León, tras hacer compras y abastecer de gasolina la motocicleta, cuando ocurrió la fatalidad.

El matrimonio dejo en la orfandad a cuatro hijos.

