Señora pide a hija se responsabilice de los 8 hijos que abandonó por irse con un nuevo amor, en Managua

La señora María Auxiliadora Velásquez, de 60 años, quedó a cargo de ocho nietos en el barrio Laureles Norte, después de que su hija, María José Hernández, los abandonó hace más de un año para irse con un nuevo amor.

La abuela hizo un llamado a su hija para que regrese y se haga cargo de sus hijos, expresando que la carga es muy pesada para ella sola debido a su edad y problemas de salud.

Doña María aseguró que, a pesar de las limitaciones, no ha dejado que a los niños les falte la comida o la atención básica.

Sin embargo, los menores, que incluyen adolescentes de 15 y 13 años, y varios niños pequeños, tienen padecimientos de salud que requieren cuidados y medicinas constantes.

La situación ha generado preocupación en el barrio, ya que la carga física y económica sobre la adulta mayor pone en riesgo su salud y la estabilidad de los niños.

Si la población desea ayudar a la señora Velásquez puede comunicarse al número 8547-3584.