martes, agosto 26, 2025
Señora oriunda de Managua muere en Guatemala al volcarse caponera en que viajaba

Por Quique GonCan
La nicaragüense Concepción de María Ruiz Amador, de 64 años de edad, murió en Ciudad Quetzal, Guatemala, al verse involucrada en un accidente de tránsito.

Doña Conchita viajaba en una caponera, conocidas en Guatemala como Tuc Tuc, la que se volcó por causas desconocidas cuando circulaba en la colonia Las Fuentes, en ciudad de Quetzal.

La compatriota tenía unos 35 años de vivir en Guatemala junto a su marido Wilfredo Medrano, quien también viajaba en la caponera, pero resulto casi ileso en el vuelco.

La pinolera Concepción de María Ruiz Amador era oriunda de Managua, según informaron unas sobrinas suyas, quienes están pidiendo colaboración para repatriar el cuerpo a Nicaragua.

