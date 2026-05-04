Señora falleció tras caer de moto en comarca Sábana Grande, en Managua

La señora Adela Esperanza Zeledón Sotelo, de 66 años, falleció a causa de las graves lesiones que sufrió al caerse de una moto en marcha en la comarca Sábana Grande, en el Distrito 7 de Managua.

Accidente de tránsito

Cazadores de noticias informaron que doña Adela viajaba como pasajera de la moto Yamaha color rojo placa M 341 – 964 conducida por su sobrino Henry Fernando Zeledón, de 36 años, la tarde del sábado.

Cuando circulaban de la intersección principal del proyecto Nuevas Victorias 300 metros al Oeste, doña Adela Esperanza sufrió un desmayo y cayó sobre la vía, sufriendo fuertes golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo.

La lesionada fue trasladada al hospital Lenin Fonseca en donde a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida, se rindió ante a muerte la mañana de ayer domingo.