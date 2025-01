Señor conquistó a su novia comprándole más de 100 cafés; ahora se casarán en bodas masivas de Tu Nueva Radio Ya

Un hombre de 55 años, con determinación y romanticismo, conquistó a su futura esposa con una estrategia poco convencional pero muy efectiva: durante más de 100 días consecutivos, compró café con pan en el pequeño negocio que ella atiende cerca del puente a desnivel de Portezuelo, en Carretera Norte.

Los protagonistas de esta original historia de amor son Jaqueline del Carmen Granados y Harry Geovanny López Vargas, una pareja que inició su relación hace 5 años y que ahora se prepara para sellar su amor en las Bodas Masivas de Tu Nueva Radio Ya, este próximo 14 de febrero.

“Yo trabajaba como guarda de seguridad a pocas cuadras de su kiósko. Un día la vi y dije: ‘Esa chaparrita va a ser mía’. Como pretexto, todos los días le compraba café con pan, aunque ella al inicio ni me hacía caso. Pero no me rendí hasta que me aceptó. Ahora estamos a punto de casarnos”, relató emocionado don Harry.

La feliz pareja habita en el barrio La Primavera de la capital, y este jueves vinieron a los estudios de Tu Nueva Radio Ya a inscribirse en el magno evento que por 22 años ha unido en matrimonio civil a 10 mil 500 parejas.

Inscribirse en nuestro evento es sencillo y gratuito. Los contrayentes deben venir a los estudios de la Súper Líder del Dial, del Ministerio del Interior 3 cuadras al sur, traernos 3 fotocopias de la cédula y partida de nacimiento del novio y la novia que sean mayores de edad; y tres fotocopias de la cédula de 2 testigos que sean mayores de 21 años.