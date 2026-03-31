Se cumplen 95 años del terremoto que destruyó Managua por primera vez

Este martes, se cumplen 95 años de que un terremoto con magnitud 5.8 grados destruyó la ciudad de Managua por primera vez, causando la muerte de unas mil 500 personas, más de dos mil heridos, más de 45 mil damnificados y daños millonarios.

Fue precisamente a las 10 con 22 minutos de la mañana del Martes Santo de 1931, cuando el potente sismo estremeció y mandó al suelo la mayoría de los edificios y casas construidas de taquezal en el pequeño poblado de 60 mil habitantes de la naciente capital del país.

El terremoto agarró desprevenidas a las familias que hacían compras en los mercados previos a los días feriados y también causó un gran incendio en un espacio de 20 manzanas.

La situación provocó que muchas familias sobrevivientes salieran de la ciudad, buscando refugio con familiares en otros municipios.

Para 1931 Managua ya tenía importantes edificios, almacenes, bancos, boticas y un variado comercio que importaba y exportaba variados productos.

Además, había hoteles, clubes, periódicos, iglesias, agencias de automóviles y camiones, bicicletas y motocicletas.

De acuerdo con los expertos, el daño económico causado por el terremoto fue de 35 millones de dólares, en seis mil plantas físicas entre edificios y viviendas que acabaron en el suelo.

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En la ciudad ya se había iniciado la pavimentación de avenidas, sin embargo, la capital tenía altas aceras y sus calles sin pavimentar, pero bien cuidadas.

Luego del terremoto solo quedó en pie la armazón de hierro de la antigua Catedral, cuya construcción inició en 1928; la Casa Pellas, el Club Social, el Palacio del Ayuntamiento, la Casa Presidencial en la Loma de Tiscapa, y el Palacio Nacional, que fue incendiado posteriormente por los marines yanquis.

Por el terremoto cayeron los mercados Central y San Miguel, el Teatro Variedades, La Casa del Águila, los templos de Candelaria, San Antonio, San Pedro y la Penitenciaría Nacional, donde murieron centenares de presos, y meses después la ciudad seguía llena de escombros, edificios caídos, casas semidestruidas y abandonadas.

El epicentro del terremoto fue localizado a una profundidad de 5 kilómetros en una falla geológica que atraviesa Managua y que fue denominada como «falla del Estadio» porque atraviesa el suelo por debajo del antiguo Estadio Nacional de Béisbol.

En ese tiempo no existían bomberos ni Cruz Roja y la población no estaba educada sobre cómo actuar al momento de un sismo, expresó.

Una de las anécdotas que se cuentan sobre el terremoto de 1931, es que fue notificado primero a Nueva York, en Estados Unidos que, a Masaya, ubicada a 27 kilómetros de distancia y donde descansaba el entonces presidente José María Moncada.

Esto sucedió debido a que el mensaje fue enviado por telégrafo y llegó a la residencia en la que vacacionaba el presidente, a orillas de la laguna de Masaya, luego de ser retransmitida desde Estados Unidos.

El mandatario ordenó de inmediato el traslado temporal del Gobierno hacia la ciudad de Masatepe, a 50 kilómetros de Managua.

Hoy, a casi un siglo de la tragedia, la memoria de este evento sirve como un recordatorio permanente de la vulnerabilidad sísmica de la capital de Nicaragua, una de las mejores de Centroamérica, con nuevas infraestructuras y una millonaria inversión.

En la actualidad, bajo la gestión de los Copresidentes Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, Nicaragua ha transformado esta memoria histórica en una cultura de prevención.

A través del SINAPRED, el país realiza ejercicios nacionales de preparación para proteger la vida, garantizando que las familias cuenten con los conocimientos y planes de respuesta necesarios ante eventos multiamenazas de esta naturaleza.

La conmemoración de estos 95 años reafirma el compromiso del Gobierno del Pueblo Presidente de continuar fortaleciendo los sistemas de alerta temprana y la infraestructura segura, honrando la memoria de quienes perdieron la vida en 1931 mediante la construcción de una ciudad más resiliente.