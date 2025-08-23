Se cumplen 92 años del natalicio de don Otto de la Rocha, Tesoro de la Cultura Nicaragüense

Este sábado se cumplen 92 años del natalicio de don Otto Benjamín de la Rocha, insigne cantante, compositor y actor radial nicaragüense, considerado un Orgullo Nacional y un Verdadero Tesoro de la Cultura Nicaragüense.

Otto Benjamín de la Rocha López, nacido el 23 de agosto de 1933 en Jinotega, dio vida a varios personajes inolvidables, como El Indio Filomeno, El Turco Mustafá, Policarpio Matute y el más famoso de todos, Aniceto, creador de pintorescas historias ocurridas en un pueblo imaginario llamado El Ojochal.

Compuso más de 100 canciones, entre ellas: “Managua, Linda Managua”, “Alma Mía”, “La Pelo e’ Maíz”, “Plutarco Malpaisillo”, “Una Canción”, “Mi Mamá”, “Soledad”, “El Piojo”, “Amor Florecido”.

Entre los reconocimientos que recibió están: “Orgullo de mi País”, Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, Orden Salvador Cardenal, múltiples premios del Teatro Nacional Rubén Darío y fue declarado Hijo Dilecto de Managua.

Don Otto de la Rocha fue miembro del elenco artístico de Tu Nueva Radio Ya durante muchos años y partió a otro plano de vida el 25 de mayo del año 2020, dejándonos un importante legado cultural y sus gustados cuentos de Lencho Catarrán, que aún suenan en La Súper Líder del Dial.

En Tu Nueva Radio Ya cada trabajador lo recuerda de una manera especial. Todos tienen una historia que contar y cada uno de nosotros le dice: ¡Gracias, don Otto, por ser parte de este loco colectivo que te llevará en el alma, Para Siempre!