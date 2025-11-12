Se cumple otro aniversario de la muerte de Omaira Sánchez, la niña símbolo de la tragedia de Armero

Este jueves 13 de noviembre se cumplen 40 años del principio de la agonía de Omaira Sánchez Garzón, la niña colombiana de 13 años, que se convirtió en uno de los rostros más recordados de la tragedia de Armero, ocurrida el 13 de noviembre de 1985, cuando el volcán Nevado del Ruiz entró en erupción.

Omaira Sánchez Garzón tenía 13 años

La erupción provocó una enorme avalancha de lodo, rocas y escombros llamada lahar que sepultó gran parte del municipio de Armero, en el departamento del Tolima, causando la muerte de más de 23,000 personas.

Omaira quedó atrapada entre los escombros de su casa, con el cuerpo sumergido en agua y lodo, y solo la parte superior de su torso libre.

Los rescatistas lograron encontrarla y durante casi tres días intentaron salvarla, pero era imposible liberarla sin maquinaria pesada —y si la movían, podía morir desangrada.

Durante ese tiempo, Omaira habló con periodistas y socorristas, mostrando una gran calma, fe y valentía.

Sus palabras y serenidad conmovieron al mundo entero, convirtiéndola en un símbolo de la tragedia humana y del abandono estatal.

Omaira Sánchez: 40 años tras la tragedia de Armero

Finalmente, Omaira falleció el 16 de noviembre de 1985, después de más de 60 horas de agonía.

Su muerte fue captada por fotógrafos y camarógrafos; una de las imágenes más famosas, tomada por Frank Fournier, ganó el Premio World Press Photo de 1986.

Omaira Sánchez se transformó en un símbolo de la resistencia, la inocencia y la negligencia gubernamental ante los desastres naturales.

Su historia sigue siendo recordada como una de las más tristes y emblemáticas del siglo XX en América Latina.

