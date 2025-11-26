“SAS Ya Te Digo”, Tu Nueva Radio Ya estrena programa de podcast, primera invitada es María José Hernández

Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder del Dial, dio un paso emocionante este miércoles con el lanzamiento oficial de sus nuevos podcasts, un espacio creado para compartir historias que inspiran, conmueven y dejan huella en quienes las escuchan.

Para abrir con broche de oro, en “SAS Ya Te Digo” conversamos con María José Hernández, una mujer de admirable fortaleza que, desde hace cuatro años, enfrenta con valentía un cáncer de pulmón.

Mache, como le decimos con cariño, nos abrió su corazón para compartir un testimonio que, aunque lleno de desafíos, también está rebosante de esperanza y amor por la vida. Su caso es poco común, pues está relacionado con la mutación del gen ALK4, que provoca un crecimiento anormal de las células. Es un caso único registrado en Centroamérica.

Te invitamos a escuchar este episodio, ya disponible en el canal de YouTube de Tu Nueva Radio Ya y en todas las plataformas digitales de La Súper Líder del Dial.

¿Qué es “SAS Ya Te Digo”?

Es un nombre que nace de las iniciales de sus tres conductoras: Stephany Santana, Arlen Hernández y Silvana Jarquín. Tres voces llenas de energía, cercanía y autenticidad que se unen para llevar conversaciones reales, profundas y siempre humanas. A este equipo se suman también nuestras fantásticas camarógrafas, sonidistas, editoras… y otras hierbas aromáticas: Anahy Huembes y Elsa García.

Este programa se suma a la variada programación de Tu Nueva Radio Ya, la emisora número uno de Nicaragua, con cobertura en todo el país y el mejor equipo periodístico, dirigido por nuestro Director Dennis Schwartz Galo.