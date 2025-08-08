Santo Domingo de Abajo llega a Managua acompañado de cientos de feligreses

Cientos de feligreses bailando al ritmo de filarmónicos acompañaron el jueves la traída de la imagen de Santo Domingo de Abajo a Managua.

Fiesta de Santo Domingo: tradición y devoción en Managua

El tradicional recorrido inició a las 6 de la mañana, en la comarca San Andrés de la Palanca, en Mateare, hasta llegar a las 4:40 a la Iglesia Cristo El Rosario, en distrito 2 de la capital.

Los diablitos, vaquitas y feligreses hicieron el recorrido de 10 horas que pasó por distintos puntos de Ciudad Sandino, la Cuesta El Plomo, Linda Vista, La Ceibita y Santa Ana, en agradecimiento por algún milagro recibido.

La imagen de Santo Domingo de Abajo estará en la iglesia Cristo El Rosario hasta el 17 de agosto, día en que será llevada en su peaña por cargadores tradicionalistas hacia su morada en San Andrés de la Palanca.

Previo a su retorno, el próximo 10 de agosto, la imagen de Santo Domingo de Abajo acompañará desde el sector del Gancho de Caminos hasta la comarca Cruz del Paraíso, la tradicional llevada de la imagen de Santo Domingo de Guzmán hacia las Sierritas de Managua.



