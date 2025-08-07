Santo Domingo de Abajo listo para bajar a Managua este jueves

En punto de las 6 de la mañana, de este jueves, Santo Domingo de Abajo iniciará su peregrinaje en hombros de sus fieles saliendo de su parroquia en la comunidad San Andrés de la Palanca, en el municipio de Mateare.

Seguidamente, la imagen de Minguito en hombros de sus devotos baja por Ciudad Sandino hacía la Cuesta el Plomo y sigue por la capital hasta llegar a su iglesia en el barrio Cristo del Rosario, distrito 2 de Managua.

En el trayecto Santo Domingo de Abajo es acompañado por hombres, mujeres, niños, adultos que pagan promesas por milagros, peticiones concedidos o simplemente, por tradición, como parte de la fe, la cultura y las costumbres de los creyentes.

El próximo 10 de agosto, Santo Domingo de Abajo llegará hasta el gancho de camino donde los cargadores lo bailarán para despedir a Santo Domingo de Guzmán en su regreso a las Sierritas de Managua.

Este año, se cumplen 118 años del tradicional peregrinaje de San Andrés de la Palanca.



