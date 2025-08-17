Sangriento tiroteo deja 3 muertos en Brooklyn, Estados Unidos

Un violento tiroteo estremeció al barrio de Crown Heights en Brooklyn, Nueva York, durante la madrugada de este domingo. El trágico incidente, ocurrió en el establecimiento «Taste of the City Lounge«, dejando un saldo de tres personas muertas y nueve heridas, según confirmaron autoridades policiales. El

Los hechos ocurrieron poco antes de las 3:30 de la madrugada cuando varios hombres armados irrumpieron en el local y abrieron fuego indiscriminadamente contra los asistentes. Según la Policía de Nueva York (NYPD), al menos cuatro atacantes equipados con armas de calibre 9mm y .45 dispararon más de 40 veces en apenas unos segundos.

Las víctimas tienen edades que oscilan entre los 19 y los 61 años, y entre los heridos hay personas que se encuentran en estado grave con pronóstico reservado.

Los testigos presenciales describieron momentos de absoluto pánico y desesperación durante el ataque. Marie, una madre de dos hijos que se encontraba en el lounge, relató a News 12 Brooklyn: «Escuché varios disparos. Me tiré al suelo y, cuando vi la oportunidad, salí corriendo hacia la puerta. Solo pensaba en que Dios me ayudara a salir con vida«.

Posible guerra entre pandillas

La NYPD investiga el tiroteo como un posible ajuste de cuentas entre pandillas, considerando que el local había sido escenario de otro incidente violento en noviembre pasado. El alcalde Eric Adams expresó su preocupación sobre el riesgo de represalias: «Después de tiroteos relacionados con pandillas, pueden ocurrir acciones de venganza. Por eso hemos desplegado equipos de gestión de crisis en la zona», declaró, según citas recogidas por CBS News New York y News 12 Brooklyn.

La comisionada de la NYPD, Jessica Tisch, destacó que hasta el 60% de los tiroteos en la ciudad están vinculados a actividades de pandillas, y reiteró el compromiso de las autoridades para retirar armas ilegales de las calles neoyorquinas.

El tiroteo ha generado profunda preocupación y temor entre los vecinos de Crown Heights, quienes demandan mayor seguridad y presencia policial en la zona. «La violencia con armas de fuego de esta magnitud deja cicatrices profundas en la comunidad y en la ciudad«, afirmó el alcalde Adams tras visitar el área.

Por su parte, los administradores del local emitieron un comunicado asegurando que «la seguridad y el bienestar de nuestros clientes y de la comunidad siempre han sido nuestra prioridad«, aunque muchos residentes cuestionan estas afirmaciones dado que no es el primer incidente violento ocurrido en el establecimiento.

La policía estadounidense hizo un llamado a la colaboración ciudadana, solicitando a cualquier persona con información que se comunique con las autoridades mientras continúa la revisión de cámaras de seguridad y la recopilación de evidencias que permitan identificar y capturar a los perpetradores de este trágico suceso.