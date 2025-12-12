La Federación de Rusia conmemora este 12 de diciembre el 81° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con Nicaragua, reforzando una alianza estratégica que hoy se materializa en cooperación científica, tecnología nuclear pacífica y formación de agentes del orden, según reza comunicado oficial publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

Moscú valora especialmente que desde 2015 las autoridades nicaragüenses proclamaran esta fecha como fiesta nacional bajo el nombre Día de la Amistad con Rusia, gesto que —según el texto diplomático— «reconoce una manifestación de los lazos del carácter especial, aprobados por el tiempo».

Carlos Fonseca: la semilla plantada en Moscú 1957

El comandante Carlos Fonseca caminando por una calle de Moscú en 1957

La historia compartida tiene raíces profundas: en 1957, un joven Carlos Fonseca Amador participó en el VI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes celebrado en Moscú, experiencia que marcaría su camino hacia convertirse en héroe nacional por su contribución al Triunfo de la Revolución Sandinista de 1979.

Durante aquellos años, la URSS mostró «fraternalmente su solidaridad con el pueblo nicaragüense» mientras este defendía «con esfuerzos heroicos» su Patria y el derecho a decidir libremente su destino, según rememora el comunicado. Esas tradiciones sólidas de asociación bilateral forjadas en tiempos revolucionarios «adquirieron un carácter estratégico» que pervive hasta hoy.

Biotecnología Mechnikov y capacitación policial: cooperación tangible

Actualmente, las relaciones Moscú-Managua han alcanzado «un nivel sin precedentes» materializándose en proyectos concretos. En suelo nicaragüense funciona el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, donde se producen vacunas y realizan investigaciones científicas de punta.

Paralelamente, el Centro de Capacitación del Ministerio del Interior ruso en Nicaragua forma agentes del orden público en «áreas clave de la lucha contra la delincuencia», fortaleciendo capacidades institucionales locales mediante expertise eslava.

Rosatom y energía nuclear: el acuerdo que marca el futuro

Delegación rusa visita Nicaragua en 2023

En marzo de 2023, la corporación estatal Rosatom y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua firmaron un acuerdo para implementar proyectos conjuntos con tecnologías rusas en el ámbito del uso pacífico de la energía atómica.

Esta colaboración, que abarca salud, espacio, prevención de desastres, agricultura, transporte y educación, es coordinada por la Comisión Mixta Rusia-Nicaragua, copresidida por Veronika Skvortsova (Directora de la Agencia Federal Médico-Biológica) y Laureano Ortega Murillo (Representante Especial nicaragüense), según detalla el texto oficial.

Multipolaridad y Carta de la ONU: coincidencia geopolítica

Más allá de lo bilateral, Moscú y Managua «aspiran a la formación de un orden mundial multipolar más justo», coordinando esfuerzos en foros internacionales como el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU.

El comunicado subraya que ambos países «compartimos mismos enfoques sobre la mayoría de los asuntos de la agenda global», abogando por soberanía, no injerencia en asuntos internos, y reconociendo «el papel central de la ONU» y la supremacía del Derecho Internacional.

La tarea de fortalecer la cooperación con Nicaragua ocupa un «lugar importante» en el Concepto de Política Exterior ruso, certificando que esta hermandad trasciende gobiernos para convertirse en política de Estado.