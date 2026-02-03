Llega flota de 180 microbuses chinos para reforzar el transporte en departamentos

La tarde de este martes ingresó a Managua la nueva flota de 180 microbuses procedentes de la República Popular China que vendrán a reforzar el servicio de transporte colectivo en Nicaragua.

Nuevos buses chinos fortalecen transporte en Nicaragua

La Copresidente de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, dijo que las unidades de transporte serán distribuidas a 23 cooperativas, beneficiando a 130 transportistas.

La compañera detalló que, de los nuevos microbuses, 50 serán destinados a Granada, 22 a Masaya, 25 a Carazo, 27 a Chinandega, 20 al Caribe Norte y 8 al Caribe Sur.

Asimismo, recibirán microbuses los municipios de Nueva Guinea, Matagalpa, Boaco, Jinotega y Estelí.