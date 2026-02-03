Llega flota de 180 microbuses chinos para reforzar el transporte en departamentos

Por Silvana Jarquin
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La tarde de este martes ingresó a Managua la nueva flota de 180 microbuses procedentes de la República Popular China que vendrán a reforzar el servicio de transporte colectivo en Nicaragua.

Nuevos buses chinos fortalecen transporte en Nicaragua
Nuevos buses chinos fortalecen transporte en Nicaragua

La Copresidente de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, dijo que las unidades de transporte serán distribuidas a 23 cooperativas, beneficiando a 130 transportistas.

La compañera detalló que, de los nuevos microbuses, 50 serán destinados a Granada, 22 a Masaya, 25 a Carazo, 27 a Chinandega, 20 al Caribe Norte y 8 al Caribe Sur.

Asimismo, recibirán microbuses los municipios de Nueva Guinea, Matagalpa, Boaco, Jinotega y Estelí.

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