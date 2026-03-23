Rosita: Motociclista se mata al impactar con valla de seguridad en Cuesta del Diablo

De forma inmediata murió anoche el joven Himer Celso Carlos Taylor, al accidentarse en la moto en que viajaba, junto a un amigo que sufrió graves lesiones.

Himer Celso Carlos Taylor

La tragedia ocurrió en La Cuesta del Diablo, en el sector de Tipispán, municipio de Rosita, Caribe Norte.

Los informes indican que aparentemente los jóvenes se desplazaban a exceso de velocidad, cuando perdieron el control y se estrellaron contra la valla de seguridad.

Himer Carlos impactó la cabeza en la base de la valla, muriendo en el lugar en tanto su amigo que no ha sido identificado fue llevado al hospital de Siuna.

Choque fatal en La Cuesta del Diablo

Ambos jóvenes son de la etnia mayagna y habitantes de la comunidad Españolina a 18 kilómetros de Rosita.

Himer Celso Carlos Taylor se ganaba la vida como vigilante de una empresa privada que presta servicio a la minera HEMCO.

