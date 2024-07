Rosendo Álvarez y Juan Caldera se van a dar hasta por debajo de la lengua el 15 de septiembre

El ex bicampeón del mundo Rosendo «Búfalo» Álvarez y el comerciante de pollos Juan Caldera subirán al cuadrilátero para darse hasta debajo de la lengua el próximo 15 de septiembre en el Polideportivo Alexis Argüello, así lo confirmaron este jueves en una intensa conferencia de prensa.

Dan conocer la fecha de la pelea entre el comerciante Juan Caldera y el bicampeón mundial Rosendo Álvarez

Tras un intenso dime que te diré, «Rosendo» acusó a Juan Caldera de no tener huevos, el señor Caldera vente pollo congelado es la única fama que tiene, no tiene huevos y eso es lo que vende, yo te voy a masacrar por todo lo que has hablado» dijo Rosendo.

En respuesta Juan Caldera dijo «Te has metido mal, te voy a ‘vergue*r’, si el me gana la zona Caldera será la zona «Búfalo», pero Ruth (ex esposa de Rosendo), será Ruth de Caldera, sentenció el comercial de pollos…

La pelea entre Juan Caldera y Rosendo Álvarez será a tres rounds de tres minutos, el precio de las entradas es de 70, 40 y 15 dólares, pueden comprarlas en Plaza Inter, Centro comercial, Galerías Santo Domingo y futboleros barbershop.

Tras la conferencia ambos boxeadores se vieron las caras frente a frente, tanto Rosendo como Juan Caldera se pusieron el puño derecho en las quijadas y posteriormente se empujaron y en plena tarima se armó el un forcejeo que calentó los ánimos.

En la conferencia también se anunció la pelea semiestelar que llamó mucho la atención, «La Julia Chinamo» enfrentará a la «Yasuri Jamilet» quien amenazó con darle la «paliza de su vida a la chinamo».

Esta niña ha estado agarrando raid en las redes sociales ahora si se topó con un coch*n de verdad, te voy a dar la paliza de tu vida, para que dejes en paz a todos los creadores de contenido», dijo la Yasuri.

Por su parte la Julia Chinamo contestó «Ahora si hay un coch*n de barrio de verdad, te voy a dar en las tapas y verás quien es más conocido en las redes porque aquí está, la verdadera Julia Chinamo…

Tu Nueva Radio YA, la Súper Líder en los Deportes, se alista con su staff de lujo para transmitir la pelea entre Juan Caldera y Rosendo Álvarez.