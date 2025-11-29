Rivense muere en accidente de moto un día después de regresar de Costa Rica

El ciudadano Pedro Solís Rivera, de 34 años, murió de forma casi instantánea la madrugada de este sábado al accidentarse la moto en que viajaba con otro varón y una mujer.

La fatalidad ocurrió de la Escuela Especial media cuadra al norte, en el barrio Buena Vista Sur, en la ciudad de Rivas.

Los detalles de cómo ocurrió el accidente están siendo investigados por la policía de tránsito.

Don Gilberto Solís, tío de Pedro Solís, indicó que esta madrugada lo llamó la policía informándole la muerte de su sobrino.

Agregó que Pedro llegó ayer de Guanacaste, Costa Rica, donde labora como albañil, pues venía constantemente a ver a su mamá en la comarca indígena de Veracruz El Zapotal, en el municipio de Rivas, de donde era originario.

El cuerpo de Pedro Solís Rivera fue en

tregado a su familia para velarlo en la comunidad de Veracruz – El Zapotal, y mañana darle cristiana sepultura.