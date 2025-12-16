Rivas: Evangélico fallece mientras viajaba al raid en una camioneta

Don Santos Obando, de unos 60 años, murió el mediodía de hoy martes al volcarse la camioneta en la que viajaba al raid, en el kilómetro 115 de la carretera Rivas – Tola.

Un hombre de 60 años perdió la vida en un accidente de tránsito en Tola, Rivas

Doña Zeneyda Castillo, relató que Santos iba en la tina de la camioneta placa M 447-794, cuyo conductor Marlon José Obando, perdió el control supuestamente al esquivar a una conductora de moto que le invadió el carril.

“A don Santos lo levantamos en la salida de Rivas, lo llevábamos a la comunidad Las Salinas, en Tola”, dijo doña Zeneyda.

En la tina de la camioneta también viajaba don José Martín Ruiz Santana, de 55 años, quien fue trasladado lesionado al Hospital Gaspar García Laviana, de Rivas.

En el hecho también resultó lesionada Damaris Aidaluz Santana, de 53 años, madre de Zeneyda Castillo.

Obando era miembro de la Iglesia Apostólica de la Fe en Jesucristo, ubicada en el Asentamiento 23 de Octubre, en Tola.