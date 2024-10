Ricardo Mayorga y «Quiebra Jícara» Alfaro prometen «Guerra» sobre el Ring el 12 de octubre

En conferencia de prensa en un hotel capitalino firmó esta tarde el contrato de pelea de exhibición de tres round a dos minutos y con guantes de 16 onzas, entre el ex campeón mundial Ricardo «Matador» Mayorga y José «Quiebra Jícara» Alfaro, ambos se verán las caras el 12 de octubre en el Polideportivo Alexis Argüello.

En el caso de los guantes de 16 onzas, estos no provocan un daño excesivo en el oponente debido a la cantidad de esponja que traen, personas que superen las 185 libras, se les recomienda usar guantes de 16 onzas.

«Mayorga ya está viejo, lo vamos a sacar del retiro, nosotros estamos en buenas condiciones físicas, él es muy hablador y en el ring dejará de hablar, ahí se acaban la habladurías, no tengo problemas con él, pero lo vamos a noquear» dijo «José «Quiebra» Jicara Alfaro.

Cuando le tocó el momento de hablar al Matador Mayorga, el publico se emocionó y guardó silencio «Conocen ustedes la plaza de la victorias, ahí me pondré a vender agua helada si yo pierdo esta pelea, es más, apostemos tu ganancia contra la mía que vos no me ganas, le dijo Mayorga a «Quiebra Jícara» Alfaro.

Con la inclusión de Ricardo Mayorga en la cartelera, según doña Ruth Rodríguez, Presidenta de Búfalo Boxing, están valorando si será la pelea estelar o si se mantiene Rosendo y Caldera como la principal pelea.

Una vez culminó la conferencia, los involucrados en los combate de exhibición realizaron un entrenamiento publico.

Rosendo Álvarez, lució fuerte, con golpes sólidos y con buenas condiciones físicas, por otra parte su rival Juan Caldera, soltaba golpes de manera tímida y no parece estar en buenas condiciones para ese combate.

En tanto la Julia Chinamo también tuvo su entrenamiento y el golpe de derecha parece ser su mejor arma, debido a la fortaleza que tira su golpe, su rival La Yasuri, opto por no realizar su entrenamiento.

Según los organizadores del evento, la cartelera tendrá tres peleas preliminares, después de ello vendrán las peleas importantes y usted disfrutará la acción con la transmisión de Tu Nueva Radio YA