Revelan video de delincuente abatido en robo a tienda de equipos electrónicos en Altamira

En redes sociales se difundió desde ayer el video de una cámara de seguridad en la que se aprecia cuando varios sujetos salen de una tienda de equipos tecnológicos tras robar más de 50 mil dólares entre dinero y celulares de alta gama, y uno de ellos es abatido a balazos por una de las personas que estaban en el negocio.

El cuantioso robo ocurrió la mañana del pasado domingo 5 de octubre, de los semáforos de la antigua “Lozelza”, tres cuadras al norte, donde fue muerto Norlin Mariano Flores Méndez, de 39 años, presunto asaltante.

En el video se ve cuando los hombres salen de la tienda y abordan dos motos y Norlin Flores, el último en salir de la tienda es alcanzado por los disparos hechos desde el negocio, mientras sus compinches al verlo caer herido de muerte huyen rápidamente del lugar.

Supuestamente Norlin Mariano Flores, andaba en una vida y dos mandados, pues era cadete de un taxi y el día de su muerte ya era buscado por el propietario del vehículo, pues no se había presentado a dejar el automotor y mucho menos entregar el dinero del alquiler.

Esa misma mañana el taxi fue localizado abandonado cerca de la rotonda La Virgen, en tanto la policía continua las investigaciones de este caso.