Rescatan con vida a muchacha que cayó a pozo de 30 metros de profundidad en Santo Domingo, Chontales

Viva de milagro quedó la joven Samantha Díaz Carrasco, de 28 años, tras caer a un pozo de unos 30 metros de profundidad en Chontales.

Joven rescatada con vida tras caer a un pozo en Chontales

El hecho ocurrió en el barrio Xalteva, del municipio de Santo Domingo, en donde Samantha fue auxiliada y rescatada con el uso de cuerdas por miembros de los Bomberos Unidos.

Los rescatistas llegaron al sitio luego que personas del sector los llamaron pidiendo auxilio para la joven quien estaba con el agua hasta el cuello.

Por la emergencia del caso, hasta ahora se desconocen las circunstancias en que la joven fue a parar al fondo del pozo y cuánto tiempo permaneció dentro.

La joven fue trasladada al centro de salud de la localidad para ser atendida de las lesiones sufridas.