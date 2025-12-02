Rescatan a mujer que se lanzó al cauce de El Dorado bajo los efectos del licor

Una mujer de identidad desconocida fue rescatada con vida, luego que se lanzó a las fuertes corrientes causadas por las lluvias en horas del mediodía de este martes en el cauce de El Dorado, en Managua.

La fémina que andaba ebria iba gritando que auxiliaran a su pequeña hija que, según ella, también había sido arrastrada por las aguas, lo cual generó una alarma entre personas que se encontraban en la zona.

Al escuchar lo que afirmaba la mujer, los habitantes alertaron a equipos de rescate y la Policía.

Sin embargo, la mujer fue auxiliada por trabajadores de la construcción y pobladores del barrio Riguero quienes le lanzaron un mecate.

En ese momento, la expareja de la mujer aclaró que las corrientes no se habían llevado a ninguna niña, sino que sus hijas estaban con su abuela sanas y salvas.

A pesar de la explicación del hombre, le fémina intentó lanzarse al cauce nuevamente lo cual fue evitado por su ex cónyuge.

La pareja fue trasladada al Distrito Uno de la Policía de Managua en calidad de investigados, pues aseguran que la mujer atentó contra su vida después de que el padre de los menores de edad le negara verlas por el aparente estado de ebriedad en el que andaba.