Rescatan a motorizado 24 horas después de caer en profundo barranco de Carretera Sur

El motociclista Alexander Vallejos Rojas, de 32 años, fue rescatado lesionado, la mañana de este jueves, luego de permanecer más de 24 horas en un barranco de difícil acceso localizado en la Hacienda La Florida, kilómetro 17 de la carretera sur en Managua.

Carretera Sur: motociclista 24 horas en barranco

De acuerdo con los informes, Alexander cayó al precipicio accidentalmente en la moto a las tres de la madrugada de aye miércoles cuando supuestamente huía de varios sujetos que pretendían asaltarlo y despojarlo de sus pertenencias y de la motocicleta que conducía.

Tras la caída, Vallejos Rojas estuvo inconsciente durante varias horas y al recuperar parcialmente el conocimiento, estaba desorientado y sin poder determinar dónde se encontraba.

Al ver que no había vuelto a su casa, su esposa y una hermana pensaron lo peor y empezaron a llamarlo por celular, logrando establecer contacto con él, lo cual les permitió confirmar que estaba vivo y ayudó a ubicar la zona donde podía encontrarse.

Con esa información, equipos de rescate de los bomberos se desplazaron del sector de Ticomo varios kilómetros al sur donde tuvieron que emplear sistemas de cuerdas para descender hasta el fondo del barranco y posteriormente extraer al lesionado.

Las labores de rescate fueron difíciles por la inclinación del terreno y la profundidad del precipicio, lo cual puso en riesgo al personal de emergencia durante las maniobras.

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