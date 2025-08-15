Repatrian cuerpo de otra nicaragüense fallecida en violento accidente en Austin, Texas

Este viernes será velada en Siuna, Triángulo Minero, Caribe Norte, María José Tinoco Castro quien falleció en un accidente de tránsito ocurrido en Austin, Texas, Estados Unidos, el domingo 27 de julio.

María José Tinoco Castro

Tras el arribo del cuerpo a Nicaragua, la vela se realizará en la casa de su mamá, Ana María Castro, en el barrio San Pablo, de Siuna.

El día del accidente, junto a María José, también viajaban en el vehículo, su esposo, un hijo y un hermano, quienes resultaron gravemente lesionados.

María José Tinoco Castro dejó en la orfandad a tres niños, y su partida ha causado profundo dolor en su familia y amistades.

La noche del pasado martes arribó a Managua, el cuerpo de la joven compatriota Helmin Anielka Ruiz Larios, de 19 años, quien el pasado 20 de julio también falleció en un accidente de tránsito en el condado de Whitley, en Indiana, Estados Unidos.

La joven Helmin Ruiz también era oriunda de Siuna, y el día del suceso iba de conductora en un vehículo acompañada por otra nicaragüense y tres mexicanos cuando colisionó contra un camión con remolque.

El impacto fue devastador, resultando en la muerte instantánea de ella y de Trinidad López, uno de los mexicanos.

XXX