Repatrian cuerpo de joven nicaragüense que perdió la vida en Colombia

El joven nicaragüense Ariel Beltrán, de unos 26 años, falleció de manera trágica en Colombia, donde tenía de estar viviendo, aproximadamente dos años.

Ariel Beltrán, de unos 26 años

Ariel era originario del reparto Marvin Salazar, de Chichigalpa, Chinandega, donde era conocido cariñosamente como “El Cholo”.

La semana pasada familiares de Ariel recibieron la triste noticia de que su familiar se encontraba sin vida, por lo que realizaron las gestiones necesarias para traerlo a Nicaragua.

El cuerpo del compatriota fue repatriado ayer miércoles y trasladado a su tierra natal para ser velado y luego darle cristiana sepultura.

