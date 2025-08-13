Repatrian cuerpo de Helmin Anielka fallecida en violento accidente en Indiana

La noche de ayer martes arribó a Managua, el cuerpo de la joven compatriota Helmin Anielka Ruiz Larios, de 19 años, quien el pasado 20 de julio falleció en un accidente de tránsito en el condado de Whitley, en Indiana, Estados Unidos.

Helmin Ruiz era originaria de Siuna, Triángulo Minero, Caribe Norte, en donde su cuerpo será velado esta noche en la que fue su casa ubicada contiguo a la Funeraria El Buen Samaritano, en el barrio Pedro Joaquín Chamorro número 3.

La joven nicaragüense iba de conductora en un vehículo acompañada por otra nicaragüense y tres ciudadanos mexicanos cuando colisionó contra un camión con remolque.

El impacto fue devastador, resultando en la muerte instantánea de Helmin y de Trinidad López, un compañero de trabajo mexicano.

Además, en el accidente resultaron lesionadas tres personas, entre ellas un hijo del mexicano, quien fue llevado en estado crítico a un hospital local.

Helmin Anielka Ruiz llegó hace un año a Indiana, Estados Unidos, donde se estableció junto a su madre, Janet Larios, y trabajaba arduamente para apoyar económicamente en Nicaragua a su familia, de quien era su único sostén.

Como la mayor de cinco hermanos, su ausencia deja un vacío profundo en el seno de su familia, especialmente para sus tres hermanos que aún residen en Siuna, donde la darán el último adiós.