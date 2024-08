Remesas en Nicaragua siguen creciendo en el segundo trimestre de 2024

El Banco Central de Nicaragua (BCN) anunció el aumento en las remesas recibidas durante el segundo trimestre de 2024. ¡Nada más y nada menos que 1,336.9 millones de dólares!.

Esto representa un crecimiento del 11.9% en comparación con el mismo período del año pasado.

Nuestros hermanos y hermanas en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, siguen demostrando su amor y apoyo a sus familias en Nicaragua.

Las remesas provenientes del país norteamericano alcanzaron los 1,113.6 millones de dólares, lo que representa el 83.3% del total.

Pero no solo Estados Unidos aportó a este crecimiento. Costa Rica, España y Canadá también incrementaron sus envíos de remesas, mientras que Panamá experimentó una leve disminución.

En total, hasta junio de 2024, las remesas acumuladas llegaron a la impresionante cifra de 2,477.8 millones de dólares, un aumento del 11.9% respecto al año anterior.

Managua sigue siendo el principal receptor de remesas, seguida de Matagalpa, Chinandega, León y Nueva Segovia.

Este aumento en las remesas es una excelente noticia para la economía nicaragüense y para las familias que dependen de este apoyo económico.

Informe de Remesas al segundo trimestre de 2024

Resumen

En el segundo trimestre 2024, las remesas recibidas procedentes del exterior ascendieron a 1,336.9 millones de dólares, reflejando un crecimiento de 11.9 por ciento (+US$ 142.2 millones) en comparación con lo observado en igual período de 2023 (US$1,194.7 millones).

Así, el flujo de remesas acumulado al mes de junio de 2024 fue de 2,477.8 millones de dólares, para un crecimiento interanual de 11.9 por ciento, 262.8 millones de dólares más que lo captado en igual período de 2023 (US$2,215.0 millones).

Los principales países de origen de las remesas recibidas en el trimestre continúan siendo Estados Unidos con 1,113.6 millones de dólares, representando el 83.3 por ciento del total, seguido de Costa Rica con 95.4 millones de dólares (7.1%), España con 75.2 millones de dólares (5.6%), Panamá con 13.9 millones de dólares (1.0%), y de Canadá con 9.6 millones de dólares (0.7%), que en conjunto representaron el 97.8 por ciento del total.

En el acumulado a junio, las remesas procedentes de Estados Unidos totalizaron 2,044.3 millones de dólares, siendo mayores en 12.1 por ciento respecto a igual periodo de 2023. Las remesas de Costa Rica sumaron 185.9 millones de dólares, para un aumento interanual de 17.5 por ciento; y las procedentes de España (US$ 144.4 millones) se incrementaron en 9.2 por ciento, interanualmente. Las remesas de Panamá (US$ 28.6 millones) registraron una disminución de 5.9 por ciento.

Remesas procedentes de Estados Unidos

El flujo de remesas proveniente de Estados Unidos (US$ 1,113.6 millones) registró un aumento de 12.0 por ciento (+US$ 119.4 millones) con respecto a igual período de 2023 (US$ 994.2 millones), impulsado por el incremento interanual de 18.9 por ciento en la cantidad de transacciones. El valor promedio de las remesas recibidas fue de 270.4 dólares por transacción, 5.8 por ciento menor a lo observado en igual período 2023 (US$ 287.0). Las remesas acumuladas al mes de junio totalizaron 2,044.3 millones, 12.1 por ciento mayor a lo observado en igual período de 2023 (US$ 1,823.1 millones).

Remesas procedentes de Costa Rica

En el segundo trimestre, las remesas procedentes de Costa Rica sumaron 95.4 millones de dólares, reflejando un aumento interanual de 20.3 por ciento (US$ 79.3 millones en 2023). El monto promedio recibido fue de 129.6 dólares, 6.7 por ciento mayor a lo registrado en el segundo trimestre de 2023 (US$ 121.4); el número de transacciones aumentó 12.7 por ciento. En el primer semestre, las remesas totalizaron 185.9 millones de dólares, superando en 17.5 por ciento al valor registrado en el mismo período de 2023 (US$ 158.2 millones).

Remesas procedentes de España

Durante el segundo trimestre, las remesas procedentes de España sumaron 75.2 millones de dólares, reflejando aumento interanual de 13.3 por ciento (US$ 66.4 millones en el segundo trimestres de 2023). El monto promedio recibido fue de 277.5 dólares, menor en 1.3 por ciento al registrado en igual trimestre de 2023 (US$ 281.3); por su parte, el número de transacciones aumentó 14.8 por ciento. En el primer semestre, las remesas totalizaron 144.4 millones de dólares, mayor en 9.2 por ciento con respecto a lo registrado en el mismo período de 2023 (US$ 132.2 millones).

Otros países de origen

En el segundo trimestre, las remesas provenientes del resto de países fueron de 52.7 millones de dólares, reflejando una disminución de 3.8 por ciento (US$ 2.1 millones) con respecto a 2023 (US$ 54.8 millones), destacándose las remesas procedentes de Canadá (US$ 9.6 millones) que registró aumento de 5.5 por ciento. En contraposición, las remesas procedentes de Panamá (US$13.9 millones), el Salvador (US$ 3.8 millones) y México (US$ 2.1 millones) reflejaron disminuciones de 9.2, 5.0 y 4.5 por ciento, respectivamente.

Remesas por tipo de operador

Del total recibido en el segundo trimestre, el 99.3 por ciento (US$ 1,327.4 millones) se recibieron a través de bancos comerciales y agencias especializadas, lo cual significó un incremento interanual de 12.8 por ciento (US$ 1,177.0 millones en el 2023). Las remesas acumuladas al mes de junio, a través de estos canales, sumaron 2,456.4 millones de dólares, 12.7 por ciento mayor a lo transado en igual período de 2023 (US$2,179.0 millones).

En el segundo trimestre de 2023, los bancos comerciales canalizaron 1,071.4 millones de dólares, para un crecimiento interanual de 16.6 por ciento (US$ 918.9 millones en igual período de 2023). El monto promedio por transacción de remesa fue de 266.2 dólares, menor en 6.1 por ciento al promedio de igual trimestre de 2023 (US$ 283.6), mientras que el número de transacciones aumentó en 24.2 por ciento.

Por su parte, las agencias especializadas captaron 256.0 millones de dólares, registrando una disminución interanual de 0.8 por ciento (US$ 258.1 millones en el segundo trimestre de 2023). El monto promedio de las remesas recibidas por esta vía fue de 193.0 dólares, 0.6 por ciento menor que lo registrado en el mismo período de 2023 (US$194.2); el número de transacciones registró una disminución de 0.2 por ciento con respecto a igual período de 2023.

Distribución geográfica de receptores de remesas

Del total de remesas recibidas en el segundo trimestre de 2024, Managua continuó siendo el destino donde se concentra la mayor cantidad de receptores, al captar 334.9 millones de dólares (25.1% del total), con un monto promedio por transferencia de 176.7 dólares; Matagalpa se ubicó en segundo lugar con 142.2 millones de dólares (10.6% del total), siendo el monto promedio recibido por transacción de 287.8 dólares; Chinandega, como tercer mayor captador de remesas en el país, recibió 121.2 millones de dólares (9.1% del total), con un monto promedio de la remesa de 241.5 dólares; mientras que en León y Nueva Segovia recibieron 99.4 y 94.8 millones de dólares, respectivamente, (7.4 y 7.1% del total), con remesas promedio de 231.7 y 362.8 dólares respectivamente, entre los más representativos.

Evolución de las remesas en Centroamérica, Panamá y República Dominicana

Los flujos de remesas que ingresaron a la región fueron de 14,539.7 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, los cuales registraron un crecimiento interanual de 6.1 por ciento. Los mayores crecimientos interanuales se observaron en Nicaragua (11.9%), Guatemala (7.0%), Honduras (5.7%) y República Dominicana (5.3%).

En términos de los montos recibidos, Guatemala sigue siendo el principal receptor de remesas, al registrar 5,588.8 millones de dólares, seguido de República Dominicana (US$ 2,671.8 millones), Honduras (US$ 2,527.6 millones), El Salvador (US$ 2,156.3 millones) y Nicaragua que se mantiene en el quinto lugar como receptor de remesas a nivel regional (US$ 1,336.9 millones).

